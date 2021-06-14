Özyiğit, hükümetin icraatlarnı sert bir dille eleştirdi

TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit, Cumhuriyet Meclisi’in tarihi rekora imza atarak, saat 14.00 sıralarında açılmasını eleştirdi.

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin kurultay hesapları ile uzatmaları oynadığına dikkat çeken Özyiğit “Bu oyun artık bozulacak” diye konuştu.

Hükümetin Anayasa ve Meclis iç tüzüğüne saygısızlık yaptığına işaret eden Özyiğit, “İşinize her gelmediğinizde sil baştan mı yapacaksınız? Burası mahalle mektebi mi?” ifadelerini kullandı.

Meclis ve hükümetin yap-boz tahtasına benzetildiğini dile getiren Özyiğit, erken seçim tarihinin görüşülmesi için Anayasa Mahkemesi’ne taşıdıklarını hatırlattı.

Hükümetin uzlaşmaz tutumu nedeniyle erken seçim tarihinin belirlenemediğini ifade eden Özyiğit, hükümete bu konuda ortak akılla hareket edilmesi çağrısında bulundu.

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14/06/2021 14:58