Özyiğit: İmamoğlu’nun kazanması değişim sinyali!

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bugün Türkiye’de gerçekleştirilen seçimlerde İstanbul Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nu tebrik etti.

Özyiğit’in açıklaması şöyle:

31 Mart'ta İstanbul halkının iradesini tanımayanlara, İstanbulluların yanıtı çok daha güçlü geldi. Ekrem İmamoğlu'nun kazanması 31 Mart'ta başlayan değişim sinyalini ve demokratik gelişim sürecini çok daha güçlendirdi. İnanıyorum ki, bundan sonra hem Türkiye için hem de ülkemiz için "Her şey daha güzel olacak."