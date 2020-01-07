Özyiğit: İmar planı kamu yararını gözetmeli

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalarda Mağusa İskele Yeniboğaziçi İmar Planı, hayat pahalılığı ve ulaşım sorunları ele alındı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit “İmar Planında Son Durum” konulu konuşmasında, Mağusa İskele Yeniboğaziçi imar planı konusunda bir belirsizlik yaşandığını kaydetti.

İmar planı konusunda kendilerinin de bir takım çalışmalar yaptığını anlatan Özyiğit, imar planının kamu yararını gözetecek şekilde yapılması gerektiğini dile getirdi.

İmar planının revize edilerek, yürürlüğe girmesi gerektiğini dile getirdiklerini ifade eden Özyiğit, planın değişikler yapılarak mı, yoksa yapılmayarak mı yayımlandığını anlamadıklarını dile getirdi.

İlgili bakana gelinen aşamanın ne olduğunu soran Özyiğit, iktidar ortağı UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nun, belediye meclislerince onaylanmadan, belediye başkanlarının bu plana onay veremeyeceği yönündeki sözlerine açıklık getirilmesini istedi.

Özyiğit, “Şu anda emirname yürürlükte mi? Yeni yayımlanan plan ne zaman Resmi Gazete’de duyurulup, yürürlüğe girecek?” sorularını sordu.

07/01/2020 17:11