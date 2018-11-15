Özyiğit İngiltere’de Türk okullarını ziyaret etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, İlköğretim Dairesi Müdürü İlkşen Atik ile birlikte, Londra’daki Türk okullarında görevli öğretmenlerle bir araya geldi. Londra ziyaretini aynı zamanda genç öğretmenlere moral olarak niteleyen Özyiğit, sorunları ve çözüm önerilerini de dinledi. Özyiğit, ziyaretle ilgili şu açıklamayı yaptı: Bugün İngiltere'deki Temsilcilik Merkezi'nde, İlköğretim Daire Müdürü İlkşen Varoğlu Atik ve Eğitim Ateşemiz Gülgün Özçelik'in de katılımıyla Londra Türk Dili Okullarında görevli öğretmenlerimizle biraradaydık. Bizler burada yaşayan çocuklarımızın kendi dil ve kültürüne sahip çıkarak yetişmelerini sağlayan bu değerli eğitim elçilerimizle fikir alışverişinde bulunma fırsatı yakaladık, onlar da hem bizlere önerilerini aktardılar, hem de bizim ziyaretimizle sanırım az da olsa memleket hasreti giderdiler.