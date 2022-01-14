Özyiğit: Kaliteli, güvenli ve erişilebilir sağlık hizmeti verilecek

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, insanı merkezine alan, ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısına uygun, toplumun ve her bireyin sağlık düzeyini yükseltecek etkin, kaliteli ve ulaşılabilir “Sağlık Yapılanması”nı hayata geçireceklerini vurguladı.

TDP milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ne ziyarette bulundu. Ziyaretlerde, TDP'nin başta sağlık olmak üzere, TDP’nin sağlık politikalarına ilişkin bilgiler verildi, TDP milletvekili adaylarının tanıtım broşürleri dağıtıldı.

Tüm yurttaşlarımızın en ileri ve etkin kamusal sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesinin TDP için esas olduğunu belirten Özyiğit, Genel Sağlık Sigortası’nın hızla hayata geçirilerek, tüm yurttaşların öncelikle sağlıklarının korunacağı, hastalık riskleri ile karşılaşmaları halinde oluşan harcamalarının finansmanının sağlanacağı, herkesin eşit fırsatlarla sağlık servislerine ulaşmasının sağlanacağını vurguladı.

Sağlık altyapısının güçlendirilerek, Pandemi mücadelesinin güncellenen bilimsel bilgi birikimi ile sürdürüleceğini vurgulayan Özyiğit, “TDP kreşlerden, iş yaşamına ve yaşlı bakım evlerine kadar yaşamın tüm kademelerinde sağlığı koruyucu uygulamaları teşvik edecek ve örgütleyecektir. TDP yönetiminde herkes tüm tıbbi ilerleme ve yöntemlerinden eşit şekilde faydalanacaktır” dedi.

Pandemi döneminde çok büyük fedakarlıkla ve özveriyle çalışan Hekimlerin kamu hastanelerinde 5 farklı statüde çalıştırıldığını, çoğunluğunun ise kadrolu olmadığını ve üzerlerinde ciddi baskılar olduğuna dikkat çeken Özyiğit, doktorları, sağlık çalışanlarını koruma altına alacak yasaların hayat bulmasının hayati derecede önemli olduğunu vurguladı.

TDP olarak külliye yapımı için ayrılan kaynağın sağlığa ve eğitime ayrılacağını ortaya koyduklarını belirten Özyiğit, “Bu ülkede külliyeye değil sağlığa ve eğitime yatırıma ihtiyaç vardır. Sağlık altyapısını güçlendirerek, her ilçede donanımlı hastanelere ihtiyaç vardır” dedi.

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14/01/2022 14:00