Özyiğit: Kıbrıs konusunda duruşumuz nettir

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs konusunda duruşlarının net olduğunu söyledi.

BRT’de yayınlanan Birinci Boyut programına konuk olan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit Kıbrıs konusu ve cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili soruları yanıtladı.

Özyiğit, Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce Kıbrıs konusundaki gelişmelerin nereye gideceğini konuşmak gerektiğini söyledi. Cemal Özyiğit, “Geniş halk kitleleri bizimle birlikte federasyonu savunuyor. CTP de genel çerçevede federasyon temelinde görüşlerini ortaya koyuyor. Diğer bizim dışımızdaki sol partilerin de ortaya koydukları yaklaşımlar üç aşağı beş yukarı aynıdır” dedi.

Cemal Özyiğit, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun KKTC’ye son gerçekleştirdiği ziyarette TDP ile ayrı bir görüşme yapmamasına karşın CTP ile görüştüğüne dikkati çekti.

Özyiğit, “Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun hükümet ve ana muhalefetle bir görüşmesi oldu. Bizimle ayrı bir görüşmede bulunmadı.Kendileri öyle bir sınır çizdiler.2014’de o dönem Türkiye AB Bakanı ve Başmüzakereci olan Çavuşoğlu ekibi ile birlikte beni partide ziyaret etmişti. Yani o günden beri de kendileri ile böyle bir hukuğumuz var.O gün, bugün de bizim duruşumuz nettir. Bir sapma falan da yoktur. Görüşlerimizi de açık yüreklilikle ortaya koyuyoruz. Herkes görüşlerini topluma beyan ediyor. Ona göre toplum da değerlendirsin diyorum” şeklinde konuştu.

New York’ta üçlü bir görüşmenin olmasını beklemediklerini dile getiren TDP Genel Başkanı Özyiğit, “En azından beklentimiz BM Genel Sekreter iki liderle ayrı ayrı görüşecek ve üçlü görüşmenin ne zaman ne şekilde nasıl yapılacağı konusunda bir nabız yoklayıp, referans şartları konusunda teyit almak isteyecek” dedi.

TDP Genel Başkanı Özyiğit, iyimser ve dikkatli bir şekilde New York’tan gelecek haberleri beklediklerini vurguladı. Kaynak: BRTK

25/09/2019 16:45