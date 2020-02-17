Özyiğit, Maraş'taki toplantıyı eleştirdi

Mecliste, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de Maraş’taki toplantı üzerine söz aldı. Türkiye Barolar Birliği’nin düzenlediği bu toplantıyı eleştiren Özyiğit, “Organize edilen toplantının hedefi yok” dedi.

Hükümet yetkililerinin Maraş ile ilgili açıklamalarını anımsatan ve bunları da eleştiren Özyiğit, “Envanter çalışması sonuçları ile ilgili bize bilgi verilecek mi?” diye sordu.

Cumhurbaşkanı’nı ve muhalefeti dışlayan bir anlayışla bir toplantı düzenlendiğini belirten Özyiğit, “Bir oyun, tiyatro oynandı. Tepkiler geldikten sonra muhalefeti aramışlar. Benimle biri konuşmadı. Davet iletilmedi” dedi.

Özyiğit, “Seçime beş kala bu senaryolara pirim vermeyin. Sarayda kim olursa olsun, oradakini baypas edip bu toplumun itibarının zedelenmesine alet olmayın. Oradaki makam Kıbrıs Türk halkının onurudur” şeklinde konuştu.

Kıbrıslı Türklerin, uluslararası hukukun dışında olduğunu belirten Özyiğit, “Bunun tek çözümü Kıbrıs soruna çözüm bulunmasıdır” dedi.

Yerinden söz alan YDP Genel Başkanı Arıklı, “Maraş toplantısının Türkiye’nin seçime yönelik müdahalesi” olarak değerlendirilmesinin doğru olmadığını söyledi.

Yerinden söz alan UBP milletvekili Resmiye Canaltay, “Biz kimiz?” ifadesini eleştirdi. “Kim olduğumuzu bilmiyorsak nereden buradayız?” diye sordu.

17/02/2020 15:29