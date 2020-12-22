Özyiğit: Parti kurultaylarına bile müdahale yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Müdahale Edilmesinin Araştırılması ile İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesi iktidarın oylarıyla reddedilmesinin ardından önerge sahibi TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit kürsüye çıkarak, “Tarih Kıbrıs Türk toplumunun iradesine yapılan müdahalelerin araştırılmasının sizler tarafından, azınlık hükümeti tarafından reddedildiğini de not edecek” dedi.

Özyiğit, “Oysa sizin kurultayınıza da müdahale yapıldı. Erhan Beyin partisinde oyların sayılmasına da müdahale yapıldı” şeklinde konuştu.

“Herkes bunu biliyor görüyor. Kralın çıplak olduğunu görüp susanlar da o suça iştirak ediyor” diyen Özyiğit, “Yarın nerelere uzanacak bu müdahale?” ifadelerini kullandı.

Özyiğit “Yazıklar olsun… Bu mücadele bitmeyecek. Meclis içinde de meclis dışında da, Kıbrıs Türkünün iradesini geri alana ve bizi biz yönetene kadar devam edecek” dedi.



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22/12/2020 14:37