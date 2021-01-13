Özyiğit: Seçimden korkmuyoruz ama azınlık hükümetine güvenmiyoruz

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, parti olarak erken seçimden korkmadıklarını ama azınlık hükümetine güvenmediklerini, yine birçok partizanlıkla karşı karşıya kalınabileceğini belirterek, “Erken seçime giderken, Sibel Siber Hükümeti gibi seçim hükümeti kuralım” önerisinde bulundu.

Azınlık hükümetinin bir taraftan seçim kararı alırken, diğer taraftan atamalar ve istihdamlar yapıldığını ifade eden Özyiğit, bunları önlemek için seçimde aday olmayacak kişilerden oluşan bir seçim hükümeti kurulabileceğini vurguladı.

Cemal Özyiğit, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“TDP seçime hazırdır”

TDP’nin yarın yapılsa seçime hazır olduğunu vurgulayan Özyiğit, ancak mevcut hükümet ile seçime gidilmesini istemediklerini çünkü bu hükümetin hem icraat yapmayacağını hem de yine partizanca işler yapacağını söyledi.

Özyiğit, “Geçiş hükümeti kurulmasını önerdik. Seçim Yasasında gerekli değişiklikleri yapalım. Sağlık Üst Kurulu’nun ‘tamamdır’ dediği tarih üzerinden seçime gidilsin” ifadelerini kullandı.

“Seçim hükümeti kurulabilir”

Mevcut hükümetin seçime yönelik çalışmalar yapacağını iddia eden Özyiğit, “Şimdiden bir yandan erken seçime gidilmek istenir diğer yandan atama ve istihdamlar yapılır” dedi.

TDP’nin seçimden kaçmadığını ve 4’lü hükümette de elinden geleni yaptığını dile getiren Özyiğit, “TDP’nin ‘koltuk’ diye bir derdi yoktur, olsaydı koltuğa otururdu. Erken seçime giderken, Sibel Siber Hükümeti gibi seçim hükümeti kuralım” diye konuştu.

“Ülkede hükümet boşluğu var”

Cemal Özyiğit, ülkede 3 buçuk aydan beridir hükümet boşluğu olduğunu belirterek, “Meclis başkanı ve yardımcısı yok. Bütçe yok. Daha önce bütçe görüşmelerini basın takip edebilirdi ancak koronavirüs salgınından dolayı basının izlemesine de izin verilmiyor” dedi.

“UBP’de yaşananlar ayyuka çıktı”

Özyiğit, UBP içinde yaşanan kavgaların ayyuka çıktığına dikkat çekerek, “Birbirlerine karşı bir sevgisizlik ve anlayışsızlık var. Bu şekilde ülkeyi yöneteceklerine erken seçime gidilsin” diye konuştu.

Parti içinde muhalefet yapılabileceğini ancak parti karar aldıktan sonra kararla uyulması gerektiğini belirten Özyiğit, “Daha önce partiden ayrılanlar ve başka partiye gidenler ve ardından geri gelip arti başkanını yiyenler oldu. UBP’de parti başkanının belirlediği veto ve kontenjanlar var. TDP’de kontenjanlarla ilgili kararları ben MYK’ya devrettim” dedi.

“Vatandaş oy verirken düşünmeli”

Vatandaşın oy verirken toplum yararına kimin çalışıp kimin çalışmadığını görmesi gerektiğine işaret eden Özyiğit, “Devlet işine alacak ve borçlarını bağışlayacak diye partilere oy verilmemeli. Seçmenler, oylarını satıp, geleceklerini ipotek altına almamalılar” dedi.

“Yakışıklı olup meclise gelmeyenleri de gördük”

Toplumun kiminin gözü ve kaşı güzeldir diye hareket etmemesi gerektiğine dikkat çeken ve Hüseyin Özgürgün’e atıfta bulunan Özyiğit, “Yakışıklı olup bir buçuk yıldır meclise gelmeyenleri de gördük” diye konuştu.

“Meclise gelmeyenlerin de vekilliği düşürülmeli”

Milletvekili istifasının meclis genel kuruluna sunulmasını doğru bulmadığını ifade eden Özyiğit, “Tüzükte düzenleme yapmalıyız. İstifa eden milletvekilinin kararını meclis genel kurulu vermemeli. İstifa eden ayrılabilmeli. Meclise gelmeyenlerin de vekilliği düşürülmeli. Boşalan vekillerin yerine sandık kurup seçim yapmak yerine, seçilemeyenler arasından en fazla oyu alan göreve gelmeli” diye konuştu.

“Ertuğruloğlu ve Üstel ne zaman aklandı?”

“Ercan Havaalanı yolsuzluğu” ve “Özel jet krizi” olaylarında adı geçenlerin bu hükümet döneminde yeniden bakan yapıldıklarını söyleyen Özyiğit, “2017 yılında bazı yolsuzluk/ rüşvet konularında eski bakanlar Tahsin Ertuğruloğlu ve Kemal Dürüst hakkında suç duyurusunda bulunduk. Başsavcılık jalen bir sonuca varamadı. “Özel Jet Krizi”nde de görevinden alınan Ünal Üstel yeniden bakan oldu. Tahsin Ertuğruloğlu ve Ünal Üstel ne zaman aklandı ve bakan yapıldı?” diye sordu.

“TDP seçime hazırdır”

TDP’nin yarın yapılsa seçime hazır olduğunu vurgulayan Özyiğit, ancak mevcut hükümet ile seçime gidilmesini istemediklerini çünkü bu hükümetin hem icraat yapmayacağını hem de yine partizanca işler yapacağını söyledi.

Özyiğit, “Geçiş hükümeti kurulmasını önerdik. Seçim Yasasında gerekli değişiklikleri yapalım. Sağlık Üst Kurulu’nun ‘tamamdır’ dediği tarih üzerinden seçime gidilsin” ifadelerini kullandı.

“Seçim hükümeti kurulabilir”

Mevcut hükümetin seçime yönelik çalışmalar yapacağını iddia eden Özyiğit, “Şimdiden bir yandan erken seçime gidilmek istenir diğer yandan atama ve istihdamlar yapılır” dedi.

TDP’nin seçimden kaçmadığını ve 4’lü hükümette de elinden geleni yaptığını dile getiren Özyiğit, “TDP’nin ‘koltuk’ diye bir derdi yoktur, olsaydı koltuğa otururdu. Erken seçime giderken, Sibel Siber Hükümeti gibi seçim hükümeti kuralım” diye konuştu.

“Hükümet kendi kendine güvensizlik oyu verdi”

Özyiğit, ayrıca meclis başkanının seçilememesi ve bütçe belirlemelerde yaşananlarla ilgili “Ölü doğmuş hükümet, kendi kendilerine güvensizlik oyu verdi” dedi.

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13/01/2021 21:28