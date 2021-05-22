Özyiğit: Sınır kapılarını açmamak için mazeret üretilmemeli

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, iş çevreleri, esnaf, perakendeciler sınır kapılarının açılmasını beklerken ve her iki tarafta bunun için çalışma yapılırken Başbakan Ersan Saner’in “Güney’in kırmızıdan turuncuya düşmesini bekliyoruz” demesini eleştirdi.

Sınır kapılarını açmamak için mazeret üretilmemesi gerektiğini ifade eden Özyiğit, Covid-19 bakımından Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs’ı karşılaştırırken oransal olarak bakmak gerektiğini, Güneyde oran açısından pozitif vaka sayılarında ciddi düşüş olduğunu, oradaki durumun kuzeyden kötü olmadığını ifade etti.

Cemal Özyiğit, “Başbakan Saner, görevinin bilincinde ve farkında değil. Sınır kapılarının açılıp kapanması başbakanın elinde değil” dedi.

Tüm kapıların açılması için zorlama yapılması gerektiğini, altyapı ve çalışan sorunu giderilirse etkin denetimle kapıların açılabileceğini ve günü birlik geçişlerin ülkeye ciddi gelir getireceğini belirten Özyiğit, “Euro daha da yükseldi, Rumlar az parayla gelip çok alışveriş ve hizmet alacaklarını biliyorlar. Rumlar Kuzey Kıbrıs’a geçmeyi 4 gözle bekliyorlar. Bizdeki fiyatlar bizim için astronomik, sadece bizdeki müşterilerle çalışılırsa esnaf aç kalır” dedi.

Cemal Özyiğit, Haber Kıbrıs WEB TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Başbakan, görevinin bilincinde ve farkında değil”

Kara sınır kapılarının açılmasıyla ilgili konuşan Özyiğit, herkes sınır kapılarının açılmasını beklerken ve her iki tarafta bunun için çalışma yapılırken Başbakan Ersan Saner’in “Güney’in kırmızıdan turuncuya düşmesini bekliyoruz” demesini eleştirdi.

Kuzey ile güneyi karşılaştırırken oransal olarak bakmak gerektiğini, Güneyde oran açısından pozitif vaka sayılarında ciddi düşüş olduğunu ifade eden Özyiğit, geçen gün Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Ergün Olgun’un yaptığı açıklama ile Başbakan Ersan Saner’in yaptığı açıklamasının çeliştiğini söyledi. Cemal Özyiğit, “Başbakan Saner, görevinin bilincinde ve farkında değil. Sınır kapılarının açılıp kapanması başbakanın elinde değil” diye konuştu.

“Eğitim ve turizmde umut yok”

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de turizmin ayağa kalkmasının beklenmediğine işaret eden Özyiğit, “Eğitim, turizm ve günü birlik geçişler ülkeye gelir getirmektedir. Bizim gibi ada ülkelerinde online eğitimin devam edeceğini düşünüyorum. Eğitim ve turizmde umut yok, günü birlik geçişler Euro’nun da yükselmesiyle ülkeye gelir getirebilir. Birinci adım güneyden gelenler olmalıdır” dedi.

“Günü birlik geçişler ülkeye gelir getirir”

Tedbirlerin alınması durumunda tüm kapıların açılabileceğinden bahseden Özyiğit, şöyle konuştu:

“Tüm kapıların açılması için zorlama yapılmalı. Altyapı ve çalışan sorunu giderilirse etkin denetimle kapılar açılabilir. Euro daha da yükseldi, Rumlar az parayla gelip çok alışveriş ve hizmet alacaklarını biliyorlar. 2018’de döviz krizi patlayıncaya kadar ‘suyu bile almazlar’ diyorduk, temel alışveriş yanında birçok hizmet almaya da başladılar. Kuzeye geçmeyi 4 gözle bekliyorlar. Bizdeki fiyatlar bizim için astronomik, sadece bizdeki müşterilerle çalışılırsa esnaf aç kalır…”

“90 gün vize uygulamasında sorun görmedik”

İnanç turizmi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Özyiğit, “Daimi İkamet ve Vizeler Tüzüğü 4’lü hükümet döneminde hazırlanmaya başlandı, UBP-HP döneminde geçirildi. 90 gün uzatılmasına mahsur görmedik. Vize süresine dolmasına yakın turistlerin uyarılmasını istedik zamanında ayrılmadıklarını veya suça karışanları gördük” dedi.

“Kontrol dışı gelenleri bu ülke kaldırmaz”

Muhaceret Yasası’nın gelenlere eksiksiz uygulanması durumunda bugün yaşanan sıkıntıların olmayacağını anlatan Özyiğit, “Cebinde para olmadan gelenleri yatacak yeri olmayanları gördük. Kontrol dışı gelenleri bu ülke kaldırmaz. İhtiyaç varsa devlet, iş ve işçi bulma kurumları aracılığıyla ülkeye insanları getirmeli. Umuda yolculuk bitirilmeli” ifadelerini kullandı.

“İnanç turizmine karşı değilim”

İnanç turizmine karşı olmadığını ve desteklediğini aktaran Özyiğit, “Hala Sultan Güney’dedir. Bu iş için Kuzey’den istenildiği zaman Güney’e geçemezler ancak kapılar açılırsa St. Barnabas’a gelebilirler. İnanç turizmi bizim ülkemizde olabilir. Bu dönemde hastalıklarla boğuşan insanlar turizm için gelebilir. İnsanlar karşılıklı ibadetlerini yapsın ülke için kazanca geçirilsin” dedi.

Özyiğit, özel dini günlerde günü birlik Güney Kıbrıs’a ibadet için ziyaretler olduğunu da anımsattı.

“İbadet için 1 yıl kalınca akıllara başka şeyler geliyor”

İnanç turizmine karşı olmadığını ama hükümetin ülkede kalacak turiste bir yıl ikamet izni vermek için tüzük geçirdiğini, buna karşı olduğunu ifade ederek, “Bir turist bir iki ay kalsın sorun değil ancak bir yıl olunca akıllara başka şeyler geliyor” dedi.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in Şeyh Nazım Tarikatı’nı göstererek, izinlerin bu tarikatın dergahında kalacak olanlar için verildiğini söylediğini belirten Özyiğit, “Bu düzenleme ile ülkede olmayan tarikatları da buraya davet edersiniz. Ülkede başka tarikatlar, örneğin Süleymancılar tarikatı da var. Vizeyle, olmayan tarikatlara yeşil ışık yakılıyor” diye konuştu.

“Burayı tarikat yuvası haline getirmek mi istiyorlar”

Kuran kurslarında yasaklama olmadığına ve düzenleme yapılmasının istendiğine dikkat çeken Özyiğit, buna rağmen Türkiye’den gelen aşırı tepkilere dikkat çekip, bazı şeylerin hep üst üste gelmeye başladığını kaydetti.

Özyiğit, “Toplum mühendisliğiyle inançlar mı değiştirilmek isteniyor yoksa ülkeye yeni inançlar mı getirilmek isteniyor. Burayı tarikat yuvası haline getirmek mi istiyorlar bu konuda endişelerim var” ifadelerini kullandı.

“İlahiyat mezunu olan 6 öğretmeni görevlendirdik

Hala Sultan İlahiyat Koleji hakkında da değerlendirmelerde bulunan Özyiğit, şöyle konuştu:

“Hala Sultan İlahiyat Koleji açılışında dönemin eğitim bakanı ‘kendimi yabancı hissettim’ demişti. Bizim kültürümüze uygun bir yapı değil. Benim bakan olduğum dönemde Türkiye’den gelen bazı öğretmenler, ‘yılbaşı kutlamalarına katılmayın’ diye çocukları uyardı, engel olmak istedi. Türkiye’den getirilen öğretmenleri görevden aldık buradan ilahiyat mezunu olan 6 öğretmeni görevlendirdik. Okulu kapatacağız demedik denetleyip doğru yönde yönlendireceğiz dedik…”

“Hala Sultan’ın devrine karşı çıktım”

Hayata geçirilmek istendiği iddia edilen Maarif Vakfı Okulları konusunda da konuşan Özyiğit, “Eğitim Bakanı olduğum döneme Mutluyaka -Tuzla bölgesinde atıl bir ilkokul istediler ve Ozanköy’de okul yapma için izin talep ettiler, izin vermedik. Türkiye Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ‘Hala Sultan İlahiyat Koleji’ni bana devret, bu sorunlar yaşanmasın’ dedi ‘söz konusu bizle olmaz’ dedim” diye ifade etti.

“Hala Sultan ile üniversite birleştirilebilir”

Eski Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun yükseköğrenim ve Hala Sultan İlahiyat Koleji ile ilgili anlaşma imzaladığından bahseden Özyiğit, şunları söyledi:

“Anlaşmada ‘Hala Sultan İlahiyat Koleji devredilsin’ denmedi ancak koordinatör atanması istendi. Hala Sultan İlahiyat Koleji yanındaki bir üniversite devralındı ve adı Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi oldu. Bina ve arazilerin devredilmesiyle ilgili protokol imzalanması gündemde. İki okul birleştirebilir. Başbakan ve Eğitim Bakanı, okul açma yetkisinin Eğitim Bakanlığı’nda üniversite açma yetkisinin mecliste olduğunu söylüyor ama yukarıda anlattıklarım Türkiye kararnamesiyle oldu…”

“Bize de mi Türkçe öğretecekler?”

Maarif Vakfı Okulu yapılması için ekonomik protokole 5 milyon TL kaynak ayrıldığına dikkat çeken Özyiğit, şunları söyledi:

“TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın ülkemizde Maarif Vakfı Okulu hakkında açıklamaları vardır. Bu okullar, 15 Temmuz darbesi öncesinde Fethullah Gülen’in Afrika, Türki Cumhuriyetler ve Balkan Ülkelerinde Türkçe öğretmek ve sevdirmek için kurgulanmış okullardır. Misyonerlik ve din eğitimi yanında elbette bilim ve teknoloji dersleri de veriliyordur. Darbeden sonra Fethullah Gülen terör örgütü ilan edilince okullara el konuldu, yönetimleri değişti. Okullar Maarif Vakfı adı altında birleştirerek cumhurbaşkanlığına bağlandı. Bize de mi Türkçe öğretecekler? Burada misyonerlik faaliyetleri yapılmasına ne gerek var? Burasının ümmet toplumuna dönüşmesini istiyorlar” dedi.

“AD-HOC komitede art niyet var”

Erken genel seçim tarihi ve Seçim ve Halk Oylaması Yasası’ndaki değişikliklerle ilgili kurulmak istenen AD-HOC komiteden de bahseden Özyiğit, “AD-HOC komitede art niyet var. Seçim ve halk oylaması için komite kurulsun ama seçim tarihi konusundaki ısrara katılmıyorum. UBP ‘bağımsız vekillerle birlikte çoğunluk bende’ diye hareket ediyor. Başbakan Saner, uzlaşma kapılarını kapattı ‘benim dediğim olacak’ diyor. Demokrasiyi çalıştırmıyorlar. Konu yargıya taşınıyor. Hükümet programına göre erken seçim tarihi ekim ayıdır. UBP’nin ekimde kurultayı varsa ya erken seçimi kasıma alsın ya da kurultayı öne alsın” ifadelerini kullandı.

“Samimiyeti görmedik ve hükümet kurulamadı”

Mevcut hükümetin eleştirildiğini ancak TDP’nin yeniden 4’lü hükümeti kurma ihtimali varken adım atmadığı yönünde bir izleyici sorusunu yanıtlayan Özyiğit, “Cumhurbaşkanı olma uğruna 4’lü hükümeti bozanlara verilecek cevabımız vardı. Bizimle 4’lü hükümeti görüşürlerken, kapalı kapılar ardında başka hükümet üzerinde pazarlıklar yapılıyordu. Samimiyeti görmedik ve hükümet kurulamadı” diye konuştu.

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22/05/2021 18:21