Özyiğit: Siz sınıfları yüz yüze eğitime açana kadar sene bitti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, okulların yüz yüze eğitime açılmasının gündeme geldiğini ama çok geç kalındığını belirterek, “Okulları açana kadar sene bitti. Öğrencilerin önünde kolej ve fen lisesi giriş sınavları var. Meslek liselerine başvurular var” dedi.

Yüz yüze eğitimin yerini hiçbir şeyin tutamayacağını anlatan Özyiğit, “Çocuklar ekranda müzik ve beden eğitimi dersini nasıl yapacak? Bazı derslerin yüz yüz ev toplu olarak yapılmasının yerini hiçbir şey tutamaz” diye konuştu.

Yaş ve risk gruplarının aşılanmasının önemli olduğunu ancak torpille aşılama yapıldığını, 20’li yaşındaki kişilerin torpille aşılandığını belirten Özyiğit, “20’li yaşlardaki kişiler torpille aşılanırsa ve öğretmenler aşılanmazsa orada sorun var” dedi.

Cemal Özyiğit, Haber Kıbrıs WEB TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Büyük lokma ye ama konuşma”

Cemal Özyiğit, eğitimde kayıpların büyük olduğunu belirterek, “Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, önce ‘aşılama olmadan okulları açmam’ diye taahhüt eder ardından okulları açmak ister sonra sendika aşılanmayı hatırlatınca sağlık üst kurulunu adres gösterir. Büyük lokma ye ama konuşma” dedi.

Yüz yüze eğitimin yerini hiçbir şeyin tutamayacağını anlatan Özyiğit, “Çocuklar ekranda müzik ve beden eğitimi dersini nasıl yapacak? Bazı derslerin yüz yüz ev toplu olarak yapılmasının yerini hiçbir şey tutamaz” ifadelerini kullandı.

“Sınıfları açana kadar sene bitti”

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun 12’nci sınıfların açılmasını istediğini ancak onlar kadar önemli olan 5’nci ve 8’nci sınıfların olduğuna dikkat çekerek, “Onları da açana kadar sene bitti. Kolej ve fen lisesi giriş sınavları var. Meslek liselerine başvurular var” ifadelerini kullandı.

“AB’den hakkımız olan aşının gönderilmesini istedik”

Gerekli tedbirlerin alınmasını gerekirse aşılamayla eğitime başlanmasını istediklerini vurgulayan Özyiğit, “Eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya gittik ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’e AB’den hakkımız olan aşının gönderilmesini istedik. AKEL ve DİSİ başkanlarına da söyledik ancak yeterli olmadı” dedi.

“Torpille aşılananlar oldu öğretmenler aşılanamadı”

Yaş ve risk gruplarının aşılanmasının önemli olduğundan ancak torpille aşılama yapıldığından bahseden Özyiğit, “25 yaşındaki kişiler torpille aşılanırsa o zaman öğretmenler aşılanmazsa orada sorun var. Yüz yüze eğitimdeki sınıfların öğretmenlerin aşılanmasını istedik. En önemli sınıflardan biri birinci sınıftır. Okuma ve yazma öğrenilir. Eğitimi iyi almazsa ileride sıkıntı yaşar. Bu konuda adım atılmadı” şeklinde konuştu.

“Online sınav yapılacağına herkesi geçirsinler”

Online eğitim konusunda araştırma yapıldı mı ve öğrenciler derse katılıyorlar mı diye Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu’na sorduğunu anlatan Özyiğit, “1, 5, 8 ve 12 sınıfları yüz yüze açılmalıydı. Belli okullara toplayıp önlemler alınarak 2 ay yüz yüze eğitim verilebilirdi. Göstermelik online sınav yapılacağına tıpkı savaş döneminde okula gidemeyenlere yapıldığı gibi herkesi geçirsinler” dedi.

“Sendika girişim yapmayarak yanlış yaptı”

KTEÖS’te yaşanan istifa olaylarına da değinen Özyiğit, “İstifa eden ve devam edenlere de saygı duyuyorum. Uluslararası İngilizce GSI sınavları bizim sorumluluğumuzda değildir. Sendika sınavdan çok önce hükümete aşı konusunda, önce çağrı ardından uyarıda bulunmalıydı. Sonuç alınmaması durumunda engellenebilirdi. Yönetim kurulu sınavlarda görev alıp almama konusunda tartıştı. Bana göre görev alınmalıydı” ifadelerini kullandı.

“Sendika üzerine düşeni yapmalıydı

Sendikanın önemli olduğuna işaret eden Özyiğit, “Atılacak adımlar geleceği etkiler. Eğitim gibi bir sendikanın başındaysanız ateşten gömlek giymektir. Sendika üzerine düşeni yapmalı, hükümet de kulak vermeli ve adım atmalıydı. Çocuklar ve geleceğimiz için elimizi taşın altına koyalım. Görevli öğretmenler en azından aşılanabilirdi. Bazen arkadaşlar tepki göstermekle yetiniyor” dedi.

“Ülkemize gelen üniversite öğrencilerine iyi bakmalıyız”

Yükseköğrenimde yabancı öğrencilerin denetlenmesi ve onlara iyi bakılması gerektiğine vurgu yapan Özyiğit, “Öğrencilerin uyuşturucu partileri yaptığı bilgileri geliyor. Ülkelerine gidemeyenler burada ne yapıyor, ne yiyor ne içiyor diye baklılmalı. Bu öğrenciler karşımıza suç olaylarıyla çıkmasın. Aileleri de tedirgin. Ülkeye gelen ve burada yaşamanı devam ettiren öğrencilerin denetlenmesi gerekiyor. BU öğrenciler bize emanettir” ifadelerini kullandı.

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22/05/2021 18:00