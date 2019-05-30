Özyiğit: Tatar’ın sözleri açıklamaya muhtaç

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Başbakan Ersin Tatar’ın bazı sözlerinin izaha muhtaç olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda hükümet programının görüşülmesi bugün gerçekleştirildi.

Hükümet Programı görüşmelerinde TDP Milletvekili Cemal Özyiğit de söz alarak konuşma yaptı. 41.hükümetin hayırlı olması dilekleriyle söze başlayan Özyiğit “Eski Hükümet ve yeni hükümet söylenen nedenlerden ne kuruldu ne bozuldu” dedi. Bu oyunun kısa süre sonra bozulacağını vurgulayan Özyiğit perdenin arkasında neler yaşanıyor herkes tarafından biliniyor. Sayın Başbakan Tatar, Türkiye’ nin istediği hükümeti kurduk dedi. Bu iddialar cevaplanmalı. Sayın Başbakan gece yarısı ansızın Büyükelçiyle görüşüyor. Sonra kabinede yer alan arkadaşların ismi değişiyor. Bütün bunları toplum biliyor,

Özyiğit “Aylardır sürekli konuşulup çizilen bazı gazeteci dostların senaryoları çıktı. Ben onları Hollyvood’a davet etmiştim ama senaryo gerçekleşti. Senaryo gerçekleşmeden de Türkiye'ye ziyaret yapıldı" dedi.

4 ‘lü koalisyon hükümetinin dokunulmazlıkların usulsüzlüklerin üstüne gittiğini belirten Özyiğit “Kimse çıkıp biz isterdikte ortaklarımız bize uymadı masalını anlatmasın” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs sorunu hakkında da konuşma yapan Özyiğit,

"Kıbrıs sorunu ülkemiz için son derece önemlidir. İki Liderlere de şunu söylemiştim. Kıbrıs sorunu başladığında çocuktum şimdi torunlarım oldu hala aynı sorunu yaşıyor." dedi

Hükümete soru soran Özyiğit, "Yeni müzakere sürecinde Kıbrıs sorunu için getirilecek modellerin ne olduğunu açıklayınız. Niyetiniz nedir? “Federal devlet” tek gerçekçi çözüm modelidir. TDP’ninde görüşüde budur ve çözümsüzlüğün kabul edilemez olduğunu vurgular." dedi

Özyiğit, “4 yıl önce Cumhurbaşkanı Akıncı bu yetkiyi Kıbrıs Türk Halkından aldı. Kimse ayar çekemez kimseye. Ayar çekilecekse Kıbrıs Türk Halkı çekecektir” ifadelerini kullandı.