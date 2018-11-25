Özyiğit TDP Kurultayına Katıldı

Bu sabah rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve sanal anjiyo yapılan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TDP 6. Olağan Kurultayına katıldı.

Alkışlar eşliğinde kurultayın gerçekleştiği salona giren Özyiğit, konuşmasına üyelerden özür dileyerek başladı.

Özyiğit yoğun tempoda sağlığını ihmal ettiğini bu nedenle rahatsızlandığını yapılan tekikler sonrasında sağlık durumunu iyi olduğunu belirterek doktorlara teşekkür etti.

Özyiğit,"Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın emekleri yadsınamaz,bir yola baş koydu.Barış için çalışıyor,Toplumun geleceği için uğraşıyor.Biz de bu yolda ona her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.