Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, katıldığı bir TV programında önemli açıklamalarda bulundu.

Erken genel seçimde TDP’nin baraj sorunu olmadığını ve güçlü bir grupla Meclis’te temsil edilmek istediklerini belirten Özyiğit, “TDP’siz bir hükümet kurulamayacak. TDP hükümetin nasıl olacağını belirleyecek” dedi.

Solda birlik ve en geniş ittifak olması için uğraştıklarını anlatan Özyiğit, “TDP bu ülkenin tek sosyal demokrat partisidir. Çok farklı kesimlerden temsilcilerin de katılımıyla her alandan güçlü bir kadro çıkardık. Bu kadroyu halkın beğenisine sunduk. Takdir halkındır. Biz inanıyoruz ki halk da güçlü bir şekilde ekibimize destek verip, TDP güçlü bir grupla hükümeti şekillendirecek” ifadelerini kullandı.

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15/12/2021 14:18