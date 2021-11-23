Özyiğit: TKP ile birleşme gündemi yoktur

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TDP Parti Meclisi’nin bu akşam gerçekleştireceği toplantısında “TKP Yeni Güçler ile birleşmeyi görüşeceği” yönündeki iddialar üzerine kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Başkan Cemal Özyiğit, “TDP’nin ‘spesifik olarak’ TKP ile birleşme gündemi yoktur” dedi.

Özyiğit’in açıklaması şu şekilde:

TDP Parti Meclisi’nin seçim çalışmalarını değerlendireceği bu akşamki toplantısında, 16 Ekim’deki Kurultayda onaylanan Karar Tasarısındaki ‘Toplum İttifakı Oluşturma’ çabaları çerçevesinde çeşitli parti, kişi, kurum ve örgütlerle yapılan görüşmeler ve bakış açıları değerlendirilecektir.

Dolayısı ile TDP Parti Meclisi'nin bu akşamki gündeminde 'spesifik olarak TKP ile birleşme ya da ittifak' diye bir gündem yoktur.

Kimse suni gündem yaratmaya çalışmasın.

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23/11/2021 14:33