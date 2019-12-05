Özyiğit: Toplumsal uzlaşı önemli

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bir süreden beridir Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planının, kamu yararına olmadığı, belirli zümrelere hizmet edeceği, altyapısız yapılaşmanın devam edeceği ve Belediye Başkanları’nın bazı konularda endişe içinde oldukları yönünde uyarılarda bulunduklarını anımsatarak, “Gelinen aşamada uyarılarımızdaki haklılığımız ortaya çıktı” dedi.

Yazılı açıklamaya yapan Özyiğit, Birleşik Kurulda oylaması gerçekleştirilen İmar Planı’nın, haklı endişe ve gerekçelerini ortaya koyan 3 Belediye Başkanı’nın oyuyla reddedildiğini, önemli paydaşlardan K. T. Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (KTMMOB) planda çok ciddi yanlışlık ve eksikliklerin olduğunu açıkladığını, DAÜ Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KENT ag) tarafından hazırlanan raporda ise planın ciddi bir revizyona ihtiyacı olduğunun ortaya konduğunu belirterek, “Bu gerçekler ortada iken, Sn. Bakana düşen görev ‘Ben yaparım olur ‘ mantığı ile hareket etmek yerine, bu endişe, uyarı ve görüşleri dikkate alması ve planı kamu yararına olacak şekilde revize etmesidir” dedi.

Belediye başkanlarının yaptıkları açıklamada, taslağın çelişkiler içerdiği, alt yapısı dahi olmayan hektarlarca arazinin kullanıma açıldığı, kamuya ait arazilerin şahıslara peşkeş çekilmek istendiği ve imar adaletinin olmadığı yönünde endişe ortaya koyduklarını, KTMMOB tarafından yapılan açıklamada orman ve verimli tarım arazilerinin üretimde tutulması, Kıbrıs Türkünün kendi bölgesinde yabancılaşmaması ve planı destekleyecek yasa ve tüzüklerin yapılması başta olmak üzere 8 maddelik tespit ve öneri ortaya konduğunu belirten Özyiğit, DAÜ tarafından hazırlanan raporda da özet olarak revizyona ihtiyacı olan planın, belirlenen vizyon, amaç ve hedefleri sağlayacak şekilde yeniden ele alınması gerekliliğine vurgu yapıldığını ifade etti.

“İMAR PLANI KAMU YARARINA HİZMET ETMELİ”

Geçtiğimiz haftalarda ilgili Belediye Başkanları ve KTMMOB’yi ziyaret ederek TDP olarak görüş ve önerilerini paylaştıklarını, belediye başkanları ile Birliğin plana yönelik endişe ve önerilerini not ederek kamuoyu ile paylaştıklarını anımsatan Özyiğit şunları kaydetti:

“İmar planı ile ilgili elde ettiğimiz bilgileri Sn. Bakan ve kamuoyu ile paylaştıktan sonra geçtiğimiz gün de konuyu Meclis’e taşıdık. Günün sonunda ortaya koyduğumuz endişe ve görüşlerde haklılığımız ortaya çıktı. Kimse İmar Planına karşı değildir, ancak yapılacak olan plan da belirli zümrelere değil kamu yararına hizmet etmelidir. Bu konuda oldukça hassasız, verdiğimiz uğraş da tamamen bunun içindir.”

“TOPLUMSAL UZLAŞI ÖNEMLİ”

Gelinen aşamada plan üzerine değişiklik yapmak için 26 Aralık’a kadar süre olduğunu, planın kamu yararına döndürülmesi ve planı destekleyecek tüzüklerin hayat bulması için gerekirse emirnamenin kısa süreliğine uzatılabileceğini kaydeden Özyiğit, “Kimse sürenin arkasına saklanmasın, planı kamu yararına düzeltmek için niyet varsa bunun çözümleri rahatlıkla bulunur” dedi.

Gelinen aşamada planla ilgili mümkün olduğunca en geniş toplumsal uzlaşının sağlanması için uğraş verilmesi gerektiğini kaydeden Özyiğit, paydaşların görüş ve önerilerine kulak verilmemesi halinde plandan kaynaklanacak sorun ve sıkıntıların bütün siyasi sorumluluğunun sürece onay verenlerin sırtında kalacağı uyarısında bulundu.

05/12/2019 15:45