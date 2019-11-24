Özyiğit, tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı

Toplumu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Özyiğit sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önder M.Kemal Atatürk, köhne bir imparatorluktan çağdaş bir devlet yaratmak için yola koyuldu. Birçok devrimler yaptı. Hiç kuşkusuz bunların en önemlilerinden biri Harf Devrimidir. Çünkü o günlerde halkın büyük bölümü okuma-yazma bilmiyordu. Ancak yeni alfabeyi kısa sürede yetişkinlere de öğretmek gerekiyordu. Bunun için 24 Kasım’da Millet Mektepleri kuruldu. Bu okullarda görev aldığı için kendisine Başöğretmen ünvanı verildi.

Ardından Köy Enstitüleri kuruldu ve oralarda yetişen idealist öğretmenler öncülüğünde eğitimde çok büyük ilerlemeler sağlandı. Ne ilginçtir ki, bu enstitüler daha sonra siyasi nedenlerle kapatıldı. Fakat bugün herkesin gıpta ettiği Finlandiya’daki eğitim sistemi, köy enstitüleri modelince yetişen öğretmenler eliyle yürütülüyor. Öte yandan 1996 yılından itibaren 5 Ekim Dünya Ögretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Nedeni ne olursa olsun, kim tarafından verilirse verilsin, her türlü yokluk ve imkansızlığa rağmen, laiklik ilkesinden ödün vermeden demokratik ve bilimsel bir eğitim için son derece büyük bir özveriyle mücadele eden tüm eğitimcilerimizin Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, barış içinde bir ülkede, sağlık ve huzur dolu aydınlık yarınlar dilerim”.

24/11/2019 14:52