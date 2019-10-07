Özyiğit: Ülkenin Adalet Bakanlığı'na değil de, Bağımsız Yargı'ya ihtiyacı var

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Sayıştay Komitesi’nin raporlarının ele alındığı sırada söz alan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Hüseyin Angolemli, Sayıştay denetimlerinin 20 yıl geriden geldiği eleştirisinde bulundu.

Angolemli, “Bu da demek oluyor ki 2019 yılını Sayıştay 20 yıl donra denetleyecek” diyerek, zamanında yapılmayan denetimlerin kurumlara zarar verdiğini belirtti.

Eğitime emlak vergisinin yüzde 15’ini aktaran belediyeyi soran Angolemli, Mağusa’da herkesin belediye ve icraatlarıyla ilgili tedirgin olduğunu dile getirdi. Angolemli, “Mağusa Belediyesi battı mı batmadı mı? Bilmek istiyoruz. Kanalizasyon sorunları var. Mağusa’da kanalizasyondan gelen pis kokular ne olacak? Sorunlar yakın gelecekte giderilecek mi?” dedi.

Genel kurul çalışmalarına Türk Ajansı Kıbrıs'ın (T.A.K) 2010 ve 2011 Mali Yılları Kesin Hesaplarının Denetimine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu’yla (S.R.No:21/2/2019) ilgili Sayıştay Komitesi’nin raporu ele alarak devam etti.

ÖZYİĞİT

Kurulda daha sonra Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:105/2/2019) ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu okundu.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nun komite raporunu okumasının ardından ilk sözü TDP Milletvekili Cemal Özyiğit aldı.

Özyiğit, bir dönem mazbata krizleri yaşandığını hatırlatarak, mecliste yapılan düzenlemeyle mazbata sorunu yaşayanların sıkıntılarının giderildiğini ancak bu kez de alacaklıların sorun yaşadığını söyledi. Komitenin bu çerçevede iyi bir iş çıkardığını kaydeden Özyiğit, yapılan çalışmayla tebliğ ve tahsilat sorunlarının giderilmesi umudunu dile getirdi.

Ülkenin Adalet Bakanlığı’na değil de, bağımsız yargıya ihtiyacı olduğunu dile getiren Özyiğit, yargıda reformun gerekli olduğunu ama Adalet Bakanlığı’nın gerekli olmadığını söyledi. Özyiğit, tasarıya oylarının olumlu olduğunu kaydetti.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından tasarı madde madde görüşülerek, oylandı. Kurul daha sonra Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:111/2/2019) ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Tasarıya ilişkin Raporu ele aldı ve madde madde oylamasını yaptı.

İvedilikleri olmadığı içinde her iki yasa tasarısının bütünü üzerindeki oylama bir sonraki birleşime bırakıldı.

07/10/2019 16:09