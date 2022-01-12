Özyiğit ve milletvekili adayları Lefkoşa Sanayi Bölgesini ziyaret etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile TDP Milletvekili adayları dün Lefkoşa Sanayi Bölgesi’ne ziyarette bulunarak sanayici ve iş insanlarıyla üretimde yaşanan sorunları, bunların nasıl aşılabileceğini konuştu.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, sanayi bölgelerinin oluşumu, yönetimi ve çevre temizliği dahil denetimindeki sorumluluğun netleştirilmesi gerektiğini belirterek, bu konuda gerekli adımların atılacağını kaydetti.

Özellikle pandemi döneminin, üretimin değerini ve önemini ortaya koyduğunu, dünyanın birçok ülkesinin yeni dönemle birlikte üretime desteği artırdığını belirten Özyiğit, şöyle konuştu:

“Yerli üretim, yerli sanayi bizim için olmazsa olmazdır” dedi. Pandemi sürecinin toplumların üretime daha fazla sarılmasını zaruri kıldığını belirten Özyiğit, “Bizde ise dünyanın tam tersine bir durum yaşanmakta, ne üretime ne de üreticiye gereken destek verilmekte. Dışa bağlılıkla birlikte dövizdeki yükseliş de her şeyi alt üst etti. Böylesi bir atmosferde kendi para birimi olmayan, kendi Merkez Bankası para basmayan, parayı yönetemeyen bir yapıda kendi içimizde üretimi daha da nasıl öne çıkarabiliriz, bu doğrultuda nasıl yatırım yapabiliriz, bunları konuşmamız, planlamamız gerekir.”

Bir yandan yerli üretimi teşvik ederken, diğer yandan da yerli üretime dayalı sanayinin önemine vurgu yapan Özyiğit, “Yerli sanayinin teşvik edilmesi esastır. TDP yerli üretimi koruyarak geliştirecek, buna destek verecek. Yerli üretime dayalı sanayi olacak. “ dedi.

Özyiğit, bunun yanı sıra yerli sanayi tarafından üretilen ürünlerin ihracatının Yeşil Hat Tüzüğü’nün kapsamının geliştirilerek artırılmasının yanı sıra, İngiltere, Ortadoğu ve Afrika ülkelerine ihracının da sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Ülkede üretilen ürünlerin ihracının daha rahat yapılabilmesi için laboratuvar kontrollerinin de KKTC’de yapılabilmesinin son derece hayati olduğunu belirten Özyiğit, “Olması gereken buyken, ne yazık ki yıllar önce yanan laboratuvar yerine henüz yenisi bile yapılamamıştır” dedi.

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12/01/2022 17:44