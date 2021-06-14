Özyiğit'ten hükümete tepki

TDP Cemal Özyiğit de konuyla ilgili konuşmasına, meclis toplantısının 4 saat geç başladığına işaret ederek, “Hükümet süresini doldurdu, uzatmaları oynuyor” yorumunda bulunarak başladı.

Hükümetin, ad-hoc komitesiyle ilgili Meclis İç Tüzüğü, Anayasa ve halkın iradesine aykırı davrandığını savundu.

Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nı görüşmek ve değişiklikleri yapmak için komiteye ihtiyaç olduğunu ancak seçim tarihini belirlemek için böyle bir komiteye ihtiyaç olmadığını söyleyen Özyiğit, “Meclisi ve ülkeyi yap-boz tahtası haline getirdiniz” dedi.

Anayasa ve Meclis İç Tüzüğü’nün çiğnendiği konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdıklarını söyleyen Özyiğit, ara seçime ilişkin takvimin açıklanmaması nedenlerini de sorguladı.

Cemal Özyiğit, Yüksek Mahkeme Başkanlığı’ndan konuya ilişkin açıklama talep etti.

Bu habere tepkiniz:



14/06/2021 17:06