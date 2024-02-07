Pablo Hernandez de Cos, Avrupa Merkez Bankası’nın faiz indirimine gideceğini Güney Kıbrıs’ta açıkladı

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07/02/2024

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Pablo Hernandez de Cos, Avrupa Merkez Bankası’nın faiz indirimine gideceğini Güney Kıbrıs’ta açıkladı

Güney Kıbrıs’ta bulunan Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi ve İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos, Avrupa Merkez Bankası’nın faiz indirimine gideceğini açıkladı

Alithia’nın haberine göre Cos, Güney Kıbrıs Merkez Bankası Başkanı Konstantinos İrodotu ve Rum ekonomi unsurları ile temas ettikten sonra yaptığı açıklamada, Avrupa Merkez Bankası’nın, enflasyonun süreciyle ilgili verilere bakarak faiz indirimine gideceğini söyledi ancak takvim belirtmedi.

De Cos ve İrodotu Rum ve İspanyol merkez bankalarının, gerek para politikası gerek para finans istikrarı konularındaki iş birliğinden övgüyle söz etti, de Cos İspanyol Merkez Bankası’nın İrodotu’nun Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu’na yaptığı katkıları takdir ettiğini söyledi.

07/02/2024 12:34
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TAGS: , Merkez Bankası, faiz indirimi, Güney Kıbrıs
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