Pacaya Yanardağı yeniden patladı

Guatemala'daki Pacaya Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Yanardağdan çıkan lavlar yakındaki yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

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06/05/2021

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Pacaya Yanardağı yeniden patladı

Guatemala'daki Pacaya Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Yanardağdan çıkan lavlar yakındaki yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

Guatemala'daki Pacaya Yanardağı yine korku saçıyor. Güçlü patlamaların gerçekleştiği yanardağdan çıkan lavlar çevredeki yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

Çevre halkı, bir araya gelerek lavların köylerine ulaşmaması için dua ediyor.

Başkent yakınlarındaki Pacaya Yanardağı, şubat ayı başından bu yana aktif durumda.

Yanardağın faaliyete geçmesiyle mart sonunda başkent Guatemala'daki havalimanı uçuşlara kapatılmıştı. 

06/05/2021 12:25
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TAGS: Pacaya Yanardağı, yanardağ, guatemala
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