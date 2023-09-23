Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya hesabından, hükümete meyve ve sebze ürünlerindeki fiyat artışları ile pahalılaşmaya yönelik ne tür tedbir alacağını sordu.

Barçın’ın paylaşımı şöyle:

“Ekim ayına az bir zaman kala özellikle meyve ve sebze ürünlerinde yaşanacak fiyat artışları sonrası yaşanacak pahalılaşmaya yönelik ne tür tedbirler almayı düşünüyorsunuz?

Ekonomi Bakanlığı olarak sadece internet sitenizden yayınladığınız toptancı satış fiyatları ile mi sorunlara çözüm bulacaksınız yoksa Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası’nı uygulama cesaretini mi göstereceksiniz?”