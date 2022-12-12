Pahalılık herkesin belini büküyor

PAHALILIK HERKESİN BELİNİ BÜKÜYOR. TÜKETİM ARTIK ÇOK PAHALI, AMA ÜRETİM DE PAHALI. ÜRETMEK İSTEYEN DE BORÇ BATAĞINDA

HÜKÜMET MEMLEKETİ UNUTTU. SEÇİM NEDENİYLE VAATLER HAVADA UÇUŞUYOR. HİZMET ALANLARI TEL TEL DÖÜKÜLÜYOR, YAZIK…

Halkın gerçek sorunu pahalılıktır. Kimi görsem, en büyük derdi mutfaktaki yangın, gelecek kaygısı, sorunları yok sayan iktidar… Herkesin karnı boş laflara tok. Hükümet ne sanıyor? Bu ülkede vatandaş yaşamıyor mu? Dönüp bu alana da bakmak gerekiyor

İnanılmaz bir pahalılık var. Madde madde saymaya gerek var mu? Et ürünü alamıyorsun, süt ürünü alamıyorsun, temizlik malzemesi ateş pahası, un ürünleri katlanarak büyüyor. Meyve sebze fiyatları aldı başını gidiyor. Beslenmek, vatandaş için büyük sorun…

Market alış- veriş sepeti bir yılda yüzde 240 daha pahalı oldu. Bu hammadde alımında da farklı değil. Hammadde fakiri ülkemizde, üretmek de pahalı, tüketmek de. Dünyadan izole, içe kapalı bu toplum kötü yönetimle daha ne kadar mücadele edebilecek ki?

Hükümetin demeçlerine bakıyoruz, seçim var ya… Sanki başka bir ülkede yaşıyoruz. Bir grup iş dünyasına, bir grup işçiye şirin görünmek için demeç yarışında. Biri teşvikleri anlatıyor diğeri asgari ücrete nasıl zam yapacağını… Daha önce de gördük… Tamamı demeç salatası, o kadar

Yaşadığın pratiğe bak. Mutlu musun? Alım gücün iyi mi? Maaşın sana yetiyor mu? Emekli maaşınla geçinebiliyor musun? Grip mevsimi, ilaçlarını alabiliyor musun? Mevcut ilaçlarına ulaşabiliyor musun? Mangalını eskisi gibi yakabiliyor musun? Bunlara cevap ver…

Ya barınmak? Ev alabiliyor musun? Kira ödeyebiliyor musun? Neredeyse artık aile desteği olmadan, mal satmadan, yardım- destek almadan ev sahibi olmak imkansız. Ülke bu hale geldi, farkında olan var mı? Demeçlere bakıyorsun, hiçbir şey olmamış gibi…

Hadi, kamu çalışanını bir şekilde hayat pahalılığı içerisinde koruyabiliyorsun. Özel sektör çalışanları ise, resmen oyuncak oldu, eziliyor. Asgari ücretle beslenmek bile imkansız. İki asgari ücretle ancak da beslenme. Peki barınma hakkı? Bu ciddi anlamda devletin sorunu

Yabancılara yapılan ev satışları nedeniyle hükümet gayet mutlu. Ne de olsa oradan gelen vergiler son derece iyi. Araba satışları da tamam, oradan gelen kaynak da herkesi mutlu ediyor. Rum tarafından gelenlerle yaratılan katma değer de iyi? O zaman tamam…

Oysa bu ülkenin vatandaşları? İşte burada sosyal devlet devreye girmeli. Okullar, hastane, yollar, iç güvenlik, uyuşturucu, gençlerin yaşadığı sorunlar… Kafa yoran var mi? Memlekete bakın, ülkenin nasıl yönetildiğini o zaman anlayacaksınız…

Seçim nedeniyle açıklamaları izliyorum. Başbakan ve bakanların açıklamalarına iyice bakın; sanki bundan önce UBP’li belediye başkanı yoktu, seçime ilk kez aday… Oysa bu batak yerel yönetim yapısının nedeni merkezi hükümetin yasa yapmayışı

51/95 sayılı yasa belediyelerin kurtuluşu olacak. Ama hepimizin bilmesi gereken tek şey var; o da daha fazla vergi ödeyecek olmamız. Bu vergi düzeni ile her belediye ancak da maaş öder, temizlik yapar. O kadar. Daha fazla hizmet bekleyen, daha çok vergi ödememiz gerektiğini bilmeli

Ülke, resmen suç işleme cennetine döndü. İnanılmaz. Uyuşturucu operasyonları peşi sıra gelirken, sahte paralar her yerden fışkırıyor. Ülkede misafir olarak bulunan önemli bir kesimin tek motivasyonu para. Bizim hayatımız zehir olurken, birileri büyük paralar kazanmakla meşgul

Alkol içip, uyuşturucu çekip piyasada dolaşmak normal. Sahte paraları tedavüle sürmek normal. Uyuşturucu pazarı kurup gençleri zehirlemek normal… Tüm bunlar, tamamen mafyalaşan Türk- Rum- Rus- Afrikalılar etrafında dönüp duruyor

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12/12/2022 08:22