Pahalılık ve diğer konulardaki tüketici şikâyetlerinde artış

Güney Kıbrıs’taki Tüketiciler Derneği, vatandaşların şikâyetlerinde artış olduğunu belirtti.

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23/07/2024

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Pahalılık ve diğer konulardaki tüketici şikâyetlerinde artış

Haravgi gazetesine göre, Güney Kıbrıs Tüketiciler Derneği yaptığı açıklamada vatandaşların, gerek pahalılık, gerekse diğer konulardaki şikâyetlerinde büyük artışın gözlemlendiğini ifade ederken, yetkili birimlerin sorumluluklarını üstlenmesi talebinde bulundu.

Tüketiciler Derneği, seyahatler konusunda geçen yıla oranla şikâyetlerde yüzde 75.58; internet ve elektronik mesajlarda yüzde 51.56; pahalılık konusunda ise yüzde 41.46 şeklinde bir artış yaşandığını belirtti.

Tüketiciler Derneği, pahalılık konusundaki şikâyetlerin özellikle temel tüketim maddeleri ve akaryakıtla ilgili olduğuna da dikkat çekti.

23/07/2024 11:57
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TAGS: Kıbrıs, hayat pahalılığı, tüketim
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