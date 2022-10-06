Pahalılıkta Dünya Dördüncüsüyüz

Pahalılıkta KKTC, Lübnan, Zimbabwe ve Venezuela’nın ardından 4. sırada yer aldı

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06/10/2022

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Pahalılıkta Dünya Dördüncüsüyüz

Ülkede gıda enflasyonun zirve yolculuğu hız kesmiyor. 9 aylık enflasyon Eylül ayındaki 3.08’lik fiyat artışı ile yüzde 75.64, yıllık enflasyon ise yüğzde 120.32 olarak gerçekleşti. Gıda enflasyonu aylık bazda ise eylülde yüzde 4.11 artış gösterdi.

BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün son açıkladığı ağustosa ait “Gıda Fiyat Endeksi” sıralaması baz alındığında KKTC, Lübnan, Zimbabwe ve  Venezuela’nın ardından 4. Sırada yer aldı

Bazı gıda ürünlerindeki yıllık değişimler:

Ekmek: %154.14

Tavuk: %165.60

Süt: %134.33

Hellim: %114.16

Dana Eti Kıyma: %112.24

Kaynak: Halkın Sesi

06/10/2022 08:39
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TAGS: enflasyon, ekonomi, pahalılık
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