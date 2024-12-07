Pakduş Cup 10 Yaş Maçları Tamamlandı

PAKDUŞ CUP 8-10 yaş turnuvaları KKTF kortlarında gerçekleşiyor. PAKDUŞ CUP 10 Yaş kız ve erkek kategorisinde grup maçları ardından oynanan çeyrek final, yarı final ve final maçları ardından tamamlandı. Maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

10 YAŞ KIZLAR - Round Robin

Çağer Emine Günser - Tamay Başaran 4/1

Mevsim Metbulut - Sena Dilara Tüzmen 4/2

Peril Şadi - Masal Nalbantoğlu 2/4

Liz Başman - Ayşegül Aplak 4/2

Mevsim Metbulut - Tamay Başaran 4/0

Çağer Emine Günser - Sena Dilara Tüzmen 4/0

Erin Tüzünkan - Ayşegül Aplak 4/2

Tamay Başaran - Sena Dilara Tüzmen 0/4

Çağer Emine Günser - Mevsim Metbulut 2/4

Liz Başman - Erin Tüzünkan 1/4

10 YAŞ KIZLAR – Çeyrek Final

Masal Nalbantoğlu - Liz Başman 4/1

Çağer Emine Günser - Peril Şadi 4/0

10 YAŞ KIZLAR – Yarı Final

Erin Tüzünkan - Masal Nalbantoğlu 2/4 4/1 9/11

Çağer Emine Günser - Mevsim Metbulut 3/5 4/5

10 YAŞ KIZLAR – Final

Masal Nalbantoğlu - Mevsim Metbulut 2/4 0/4

10 YAŞ ERKEKLER - Round Robin

Efe Abdu - Aybars Öncü 4/0

Kaan Tüzünkan - Lev Bogomolov 4/1

Aren Yumurtacıoğlu - Amır Alıyev 4/0

Kerem Behlül - Bora Ramiz 1/4

Kutsal İyikal - Rüzgar Özdenefe 3/5

Cenk May - Pars Ozan 0/4

Aybars Öncü - Darıa Damırchı 0/4

Karan Karakaşlı - Lev Bogomolov 4/1

Amır Alıyev - Kerem Behlül 0/4

Aren Yumurtacıoğlu - Bora Ramiz 4/0

Kutsal İyikal - Cenk May 5/4

Pars Ozan - Rüzgar Özdenefe 4/0

Efe Abdu - Darıa Damırchı 1/4

Kaan Tüzünkan - Karan Karakaşlı 4/2

Bora Ramiz - Amır Alıyev 4/2

Kerem Behlül - Aren Yumurtacıoğlu 0/4

Cenk May - Rüzgar Özdenefe 1/4

Kutsal İyikal - Pars Ozan 0/4

10 YAŞ ERKEKLER – Çeyrek Final

Aren Yumurtacıoğlu - Karan Karakaşlı 4/1

Darıa Damırchı - Rüzgar Özdenefe 4/0

Efe Abdu - Kaan Tüzünkan 1/4

Bora Ramiz - Pars Ozan 1/4

10 YAŞ ERKEKLER – Yarı Final

Aren Yumurtacıoğlu - Darıa Damırchı 4/2 4/1

Kaan Tüzünkan - Pars Ozan 0/4 0/4

10 YAŞ ERKEKLER – Final

Aren Yumurtacıoğlu - Pars Ozan 4/2 4/1