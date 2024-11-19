Pakduş Cup Başlıyor

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19/11/2024

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Pakduş Cup Başlıyor

KKTF tarafından 23-24 Kasım 2024 ve 7-8 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenecek PAKDUŞ CUP 8-9-10 yaş turnuvaları KKTF kortlarında gerçekleşecek.

                 PAKDUŞ CUP 9 Yaş Turnuvası 23-24 Kasım 2024 de tarihlerinde 9 yaş tek kızlar ve tek erkekler kategorilerinden oluşan turnuvaya son kayıt tarihi 20.11.2024 de sona erecek.

                 PAKDUŞ CUP 8 Yaş ve 10 Yaş TURNUVALARI 7-8 Aralık 2024 de 8 Yaşlar ve 10 Yaş tek kızlar ile 10 Yaş tek erkekler kategorilerinden oluşan turnuvaya son kayıt tarihi 04.12.2024 de sona erecek.

                 PAKDUŞ CUP için tüm kayıtlar E-KKTF den yapılmaktadır. 

19/11/2024 17:45
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TAGS: pakduş cup
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