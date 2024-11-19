Pakduş Cup Başlıyor

KKTF tarafından 23-24 Kasım 2024 ve 7-8 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenecek PAKDUŞ CUP 8-9-10 yaş turnuvaları KKTF kortlarında gerçekleşecek.

PAKDUŞ CUP 9 Yaş Turnuvası 23-24 Kasım 2024 de tarihlerinde 9 yaş tek kızlar ve tek erkekler kategorilerinden oluşan turnuvaya son kayıt tarihi 20.11.2024 de sona erecek.

PAKDUŞ CUP 8 Yaş ve 10 Yaş TURNUVALARI 7-8 Aralık 2024 de 8 Yaşlar ve 10 Yaş tek kızlar ile 10 Yaş tek erkekler kategorilerinden oluşan turnuvaya son kayıt tarihi 04.12.2024 de sona erecek.

PAKDUŞ CUP için tüm kayıtlar E-KKTF den yapılmaktadır.