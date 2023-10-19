Paket Servis Elemanı, Eve İzinsiz Girip Genç Kıza Cinsel Tacizde Bulundu İddiası ile Tutuklandı

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19/10/2023

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Paket Servis Elemanı, Eve İzinsiz Girip Genç Kıza Cinsel Tacizde Bulundu İddiası ile Tutuklandı

Lefkoşa’da yemek siparişi götürdüğü eve izinsiz girerek, 16 yaşındaki genç kıza cinsel tacizde bulunan paket servis elemanı Ahmet Sertel, tutuklanarak, “Cinsel Taciz” suçlamasıyla dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Ali Aydoğanlı, mahkemede olguları aktardı. Aydoğanlı, Ahmet Sertel’in 15 Ekim 2023 tarihinde saat 22.15 sıralarında yemek siparişi götürdüğü eve izinsiz olarak girip, mülke tecavüz ettikten sonra, 16 yaşındaki genç kıza, "Daha önce senin kadar güzel bir kız görmedim", "Seni bir kez öpebilir miyim" diyerek cinsel tacizde bulunduğunu belirtti. Polis, olayın 18 Ekim 2023 tarihinde geldiğini ve aynı gün zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis memuru bir soru üzerine olayla ilgili herhangi bir tanık veya kamera kaydı olmadığını, 16 yaşındaki kızın ilk şikayetini komşusuna yaptığını söyledi.   Aydoğanlı, zanlının suçlamayı kabul etmediğini belirtip, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi. (Kamalı Haber)

19/10/2023 15:32
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TAGS: haber, kıbrıs, Ahmet Sertel
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