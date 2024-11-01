Paket servis elemanına yine saldırı

ads ads ads
01/11/2024

ads
Paket servis elemanına yine saldırı

 Güney Kıbrıs’ta alınan tüm tedbirlere rağmen, Çarşamba akşamı yine bir paket servis elemanın saldırıya uğradığı bildirildi.

Politis gazetesi, Limasol’da 7 kişinin paket servis elemanının motorun önünü keserek ona saldırdıklarını ve 1500 euro değerindeki motorunu çaldıklarını yazdı.

Paket servisçinin saldırganların  18-20 yaş aralığında olduğu yönünde ifade verdiğini ve arandıklarını yazan gazete  çalınan motorun bir süre sonra, başka çalıntı motorların yanında, farklı bir renge boyanmış halde bulunduğuna da yer verdi.

Bununla son dönemde paket servisçilere yönelik saldırıların sayısı 16'ya ulaştı.

01/11/2024 12:31
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.