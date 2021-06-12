Paket Servis Elemanlarını Soymaya Başladılar

Lefkoşa’nın Rum kesiminde, yemek siparişi veren kişiler, siparişi teslim etmeye giden paket servis elemanlarını soymaya başladı.

Fileleftheros’un haberine göre Lefkoşa’nın Rum kesiminde bir hafta içinde 4’üncüsü cereyan eden olayda önceki gece geç saatte yemek siparişi veren 3 kişi, siparişi kendilerine ulaştıran 26 yaşındaki servis elemanını önce darp etti, ardından da tasarrufundaki parayı ve cep telefonunu aldı.

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12/06/2021 15:37