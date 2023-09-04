Paketçilere saldırdılar

Limasol bölgesinde yemek taşıyan motosikletli paketçilerin, hafta sonunda hırsızların hedefi olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, maskeli kişilerin, Afganistan, Bangladeş ve Hint kökenli olan üç paketçiye saldırarak paralarını, cep telefonlarını ve yemeklerini çaldıklarını yazdı.

Gazete ilk olayın, geçen cumartesi akşamı Aşağı Polemidya (Binatlı), diğer olayların ise dün sabaha yakın İpsona ve yine aynı gün Polemidya(Binatlı) bölgesinde meydana geldiğini belirtti.

Habere göre polis, olayla ilgili failleri yakalamak için bölgedeki kameraları inceleme altına aldı.