Paketlenmiş Gıdalar Çocuklarda Ürtikere Sebep Oluyor!

Çocuklarda meyve ve sebzelerin bilinenin tersine çok nadiren ürtikere neden olabileceğinin altını çizen Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği (AİD) Üyesi Prof. Dr. Hasan Yüksel, “Aileler meyve ve sebzelerin alerji yaptığı önyargısından uzaklaşıp çocuklarının beslenme rutinlerinden katkı maddeleri içeren paketli gıdaları çıkarmalı” dedi.

Ürtiker, halk arasında bilinen ismi ile kurdeşen. Vücudun herhangi bir yerinde görülebilen çeşitli şekil ve büyüklüklerde, basmakla solan, pembe veya kırmızı renkte, sınırları belirgin kaşıntılı kabarcıklar olarak kendini gösteriyor. Zaman zaman çocukların da geçirdiği ürtiker birçok ailenin panik yaşamasına sebep olabiliyor.

Doğal besinler ürtikere yol açmıyor…

Çocuklarda ürtiker sebeplerinin genel olarak haşereler, bitkilerin cilde batması, cildin kuruluğu ve buna bağlı hassasiyet ve alınan paketlenmiş gıdalarla alınan katkı maddelerinin olduğunun altını çizen Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği (AİD) Üyesi Prof. Dr. Hasan Yüksel, şu açıklamayı yaptı: “Aileler çoğunlukla ürtikeri çocuğun yediği besinlerle ilişkilendirmek istiyor. Fakat klinik ve deneysel tecrübeler sonucunda akut ürtikerde besin ile ilgili alerjik bulguların son derece az olduğu gözlenmiştir. Yiyecekler alerjik olduğu için değil içindeki koruyucu maddeler nedeniyle ürtiker yapıyor. Buna rağmen aileler çikolata, kola, paketlenmiş çubuk veya kornet dondurmalar (pastane dışı paketlenmiş dondurma) yedirmesine rağmen çoğu ürtikeri doğal besinlerle ilişkilendiriyor.”

Çocuklarda ürtikerde yanlış besinlerden şüphe duyuluyor!

Çilek, domates gibi kırmızı grup yiyecekler alerji nedeni değildir diyen Prof. Dr. Hasan Yüksel, “Ancak özellikle çilek, son 3 yılda yetiştirilme sürecinde kullanılan kimyasallar nedeniyle ‘en kirli besinler’ içinde birinci sıradadır. Mevsim dışı yetiştirilen domates, kiraz ve benzeri meyve ve sebzeler de aynı niteliktedir. Bu yiyeceklere karşı gelişen reaksiyonlara alerji değil yetiştirilme sürecinde kullanılan zirai kimyasallar neden olmaktadır. Ayrıca bunun dışında aileler şeftali, nektarin ve bazen salatalık gibi doğal besinlerin de alerji yaptığından şüphe etmektedir. Ancak bunlarla yapılan alerji testleri negatif sonuçlanmaktadır. Çocuklarda meyve ve sebzeler çok nadiren ürtikere neden olmaktadır. Erişkin hastalarda bu durum farklı olabilir” diye konuştu.

Çocuklarda ürtikerden korunma yöntemleri

Çocukluk çağında ürtikerden korunabilmek için neler yapılacağını aktaran Yüksel, “Meyve ve sebzelerin alerji yaptığı önyargısından uzaklaşıp katkı maddeleri, paketlenmiş market ürünlerinin tüketilmemesi, cildin nemli tutulması, gereksiz antibiyotik ve semptomatik ilaçların kullanılmaması ve haşere ile mücadele edilmesi uygun olacaktır” dedi.

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20/06/2022 09:44