Pakistan eski Başbakanı Imran Han'a suikast girişimi

Pakistan eski başbakanı İmran Han'ın konvoyuna saldırı düzenlendi

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03/11/2022
TRT HABER

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Pakistan eski Başbakanı Imran Han'a suikast girişimi

Pakistan eski başbakanı İmran Han'ın konvoyuna saldırı düzenlendi, Han ayağından vuruldu. 3 kişinin yaralandığı açıklandı.

Çok sayıda yerel haber kanalı, Pakistan'ın doğusunda eski başbakan Imran Han'ın konvoyuna ateş edildiğini duyurdu.

İlk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. İmran Han'ın hastaneye kaldırıldığı ve zanlının yakalandığı açıklandı.

Han, erken seçim talep etmek için İslamabad'da bir protesto yürüyüşüne öncülük ediyordu.

 

 

03/11/2022 14:06
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TAGS: Pakistan, eski Başbakanı, Imran Han, suikast
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