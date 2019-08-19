Pakistan Hindistan sınırında Hint askerleri ateş açtı

Pakistan ve Hindistan arasındaki Cammu Keşmir Kontrol Hattı'nda Hint askerlerinin ateş açması sonucu iki sivil hayatını kaybetti, bir sivil yaralandı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sınır köyleri Hot Spring ve Çirikot'ta Hint askerlerinin ateş açması sonucu iki sivilin yaşamını yitirdiği, bir kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, bakanlığa çağrılan Hint diplomata, "bölgesel barışa tehdit oluşturan" ateşkes ihlali nedeniyle Hindistan'ın bu tavrının protesto edildiği belirtildi.

BÖLGEDEKİ GERİLİM SÜRÜYOR

Hindistan'ın, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan anayasa maddesini iptalinin ardından bölgenin içinde bulunduğu durum ve geleceğiyle ilgili gerilim sürüyor.

Bölgeye özel statü tanıyan maddenin iptal edildiği günden bu yana Cammu Keşmir'de yoğun güvenlik önlemleri, kısıtlamaların esnetilmesine rağmen devam ediyor.