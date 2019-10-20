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Pakistan Keşmir'de Hint ateşine karşılık verdi: 9 Hint askeri öldü

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20/10/2019

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Pakistan Keşmir'de Hint ateşine karşılık verdi: 9 Hint askeri öldü

Ordu Sözcüsü Asıf Gafur sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hattın Hint kontrolündeki bölgesinden Pakistan kontrolündeki Jura, Şahkot ve Nuşehri bölgelerindeki sivillere ateş açıldığını belirtti.

Ateşe karşılık verildiğini kaydeden Gafur, "Hindistan Jura, Şahkot ve Nuşehri bölgelerinde ateşkes ihlali yaparak sivilleri hedef aldı. Anında karşılık verildi. 9 Hint askeri öldürüldü, birçoğu da yaralandı, 2 sığınak yok edildi." ifadelerini kullandı.

Gafur, Hint askerlerinin açtığı ateşte ise 3'ü sivil 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 5'i sivil 7 kişinin ise yaralandığını kaydetti.

20/10/2019 16:38
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TAGS: Pakistan Keşmir’de Hint ateşine karşılık verdi: 9 Hint askeri öldü, haber, kıbrıs,
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