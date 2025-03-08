Pakistan, tüm düzensiz Afgan göçmenleri 31 Mart'a kadar ülkeyi terk etmeye çağırdı

"Tüm yasa dışı yabancılara ve Afgan Vatandaşlık Kartı sahiplerine 31 Mart 2025 tarihinden önce ülkeyi gönüllü olarak terk etmeleri tavsiye edilmektedir; bu tarihten sonra sınır dışı etme işlemi 1 Nisan 2025'ten itibaren başlayacaktır"

Ankara, 8 Mart 25 (TAK): Pakistan yönetimi, "Afgan Vatandaşlık Kartı (ACC)" sahipleri dahil tüm düzensiz göçmenleri 31 Mart'a kadar ülkeyi terk etmeye çağırdı.

Pakistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yasa dışı Yabancıların Geri Dönüş Programı"nın 1 Kasım 2023'ten bu yana uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, hükümetin, "Afgan Vatandaşlık Kartı" sahiplerini de geri göndermeye karar verdiği ifade edilerek, "Tüm yasa dışı yabancılara ve ACC sahiplerine 31 Mart 2025 tarihinden önce ülkeyi gönüllü olarak terk etmeleri tavsiye edilmektedir; bu tarihten sonra sınır dışı etme işlemi 1 Nisan 2025'ten itibaren başlayacaktır." ifadesine yer verildi.

Bu kişilerin onurlu şekilde ülkelerine dönmeleri için yeterli sürenin tanınmış olduğu vurgulanan açıklamada, geri dönüş sürecinde kimseye kötü muamele yapılmayacağı kaydedildi.

Açıklamada, Pakistan'ın nazik bir ev sahipliği yaptığı ve sorumlu bir devlet olarak taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ettiği aktarılarak, "Pakistan'da kalan kişilerin tüm yasal formaliteleri yerine getirmeleri ve Pakistan Anayasası'na uymaları gerektiği bir kez daha vurgulanmaktadır." denildi.

- Ekim 2023'te geri göndermeler başlamıştı

BM verilerine göre, Pakistan'da yaklaşık 1 milyon 340 bin Afgan mülteci ve 468 bin 800 düzensiz Afgan göçmen bulunuyor. Ekim 2023'ten bu yana 820 binden fazla Afgan ülkesine döndü.

Afganistan'da Ağustos 2021'deki yönetim değişikliğinin ardından Kabil ile İslamabad arasında özellikle güvenlik eksenli sorunlar yaşanıyor.

İslamabad yönetimi, kendisine karşı savaşan Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve Kabil yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürüyor. Afgan yönetimi ise Pakistan'ın iddialarını reddediyor ve ülkedeki güvenlik problemleriyle ilgilerinin olmadığını savunuyor.

Pakistan'ın düzensiz göçmenleri gönderme kararında, Afganistan yönetimine siyasi baskı oluşturmanın yanı sıra ülke ekonomisindeki olumsuzlukların da etkili olduğu belirtiliyor.

- Afganistan, Pakistan'ın tüm Afgan göçmenleri sınır dışı etmek istediğini bildirmişti

Afganistan'ın İslamabad Büyükelçiliğinden 19 Şubat'ta yapılan yazılı açıklamada, Pakistan'ın başkenti İslamabad ve Ravalpindi'deki Afgan vatandaşlarının, son zamanlarda gözaltı, arama ve bu iki şehri terk etmeleri yönünde talimatlara maruz kaldığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Herhangi bir resmi duyuru yapılmadan başlayan Afganların gözaltına alınması süreci, Afganistan'ın İslamabad Büyükelçiliğine herhangi bir yazışma yoluyla resmi olarak bildirilmemiştir." ifadesi kullanılmıştı.

Açıklamada, "Nihayetinde Pakistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, tüm Afgan mültecilerin sadece İslamabad ve Ravalpindi'den değil, yakın gelecekte tüm ülkeden sınır dışı edilmesine yönelik kesin ve nihai bir plan olduğunu doğruladı." denilmişti.