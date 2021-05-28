Pakistan yanıyor
28/05/2021
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da dün başlayan orman yangınının etkisi devam ediyor.
İslamabad İtfaiyesi Müdür Yardımcısı Taşrif Numan Afridi, başkenti çevreleyen Margala Tepeleri Milli Parkı'nda başlayan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Afridi, yangının çıkma sebebinin henüz tespit edilemediğini, bununla birlikte artan sıcakların etkisinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.
Yerleşim yerlerine yakın alanlarda başlayan yangının büyümesinden endişe ediliyor.
İslamabad'da birkaç gündür sıcaklar 40 derecenin üzerinde seyrediyor.