Afganistan'da 6,8 büyüklüğünde deprem

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21/03/2023

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Afganistan'da 6,8 büyüklüğünde deprem

Afganistan'ın Hindukuş Dağları bölgesinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği aktarılarak, depremin Pakistan ve Hindistan’dan da hissedildi ifade edildi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badakhshan eyaletinde yer alan Jurm’un 40 kilometre güneydoğusunda yaklaşık 188 kilometre derinlikte 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

Depremin Afganistan’ın dışında Pakistan ve Hindistan’dan da hissedildiği belirtildi.

Pakistan’ın başkenti İslamabad, Lahor ve birçok kentinde hissedilen depremin en az 30 saniye sürdüğü belirtildi.

Pakistan’da çok sayıda kişi kendini sokağa attı.

21/03/2023 19:39
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TAGS: Afganistan’da 6, 8 büyüklüğünde deprem
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