Pakistan'da 9 terörist etkisiz hale getirildi

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleri, 9 teröristi etkisi hale getirdi.

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23/10/2021

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Pakistan'da 9 terörist etkisiz hale getirildi

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleri, 9 teröristi etkisi hale getirdi.

Terörle Mücadele Departmanı’ndan yapılan açıklamada, Mastung bölgesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Çatışmada 9 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği kaydedildi.

Öte yandan açıklamada, teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bir bilgiye yer verilmedi.

Kuzey Veziristan’da dün, uzaktan kumandalı bombanın infilak etmesi sonucu 2 asker ölmüştü.

 
23/10/2021 11:14
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TAGS: Pakistan,  Terör Örgütü
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