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Pakistan’da acı olay: Araçlarında mahsur kalan 21 kişi öldü!

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08/01/2022

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Pakistan’da acı olay: Araçlarında mahsur kalan 21 kişi öldü!

Pakistan’ın Murree şehrinde yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan 21 kişi donarak hayatını kaybetti.Yerel basındaki haberlere göre, başkent İslamabad’a 70 kilometre uzaklıktaki Murree şehrinde ve Galiyat bölgesinde, dün akşamdan itibaren yoğun kar yağışı etkili oldu.

Murree’de araçlarında mahsur kalan 21 kişi donarak öldü. Hayatını kaybedenler arasında bir polis memuru, eşi ve 5 çocuğu da bulunuyor.

Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, hafta sonu tatili için bölgede seyreden çok sayıda araç sebebiyle trafiğin tıkandığını, bu durumu kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

 

08/01/2022 16:15
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TAGS: Pakistan’da acı olay: Araçlarında mahsur kalan 21 kişi öldü!
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