Pakistan'da artan terör saldırıları polisi alarma geçirdi

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde artan terör saldırıları sonrası emniyet güçleri alarma geçti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Peşaver'deki Sarband Polis Merkezi, militanlar tarafından saldırıya uğradı.

Polis merkezine düzenlenen saldırıda ölen veya yaralanan olmadı. Militanlar, Sarband Polis Merkezi'ne son 5 günde 3 kez saldırdı.

Eyaletin çeşitli şehirlerinde polis merkezleri, güvenlik noktaları ve devriye araçları el bombası, el yapımı patlayıcılar ve otomatik silahlarla hedef alındı.

Kuzey Veziristan, Lakki Marvat ve Bannu'daki terör saldırıları sonrası emniyet mensupları alarma geçti.

-Polislere çelik yelek

Saldırıların artmasının ardından emniyet mensuplarına keskin nişancılardan korunması için gece görüş gözlüğü sağlandı.

Şehirlerde devriyelerin sayısı ve kontrol noktaları artırılırken, tüm polislerin çelik yelek ve kask giymesi kararlaştırıldı.

Bu yıl, Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen terör saldırılarında 120’den fazla polis hayatını kaybetti, 125’ten fazlası yaralandı.

Pakistan Talibanı (TTP), 28 Kasım'da sosyal medyadan, 10 Mayıs'ta İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve militanlarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı. Örgüt, o tarihten itibaren güvenlik güçlerine saldırılarını yoğunlaştırmıştı.

Pakistan, TTP'yi terör örgütü kabul ediyor.

Bu habere tepkiniz:



22/12/2022 16:16