Pakistan'da bağımsızlık günü kutlamalarında 2 kişi öldü

Geo News televizyonundaki habere göre, Karaçi’nin çeşitli bölgelerinde bağımsızlığın 76’ncı yıl dönümü kutlamaları düzenlendi.

Kutlamalar sırasında çok sayıda bölgede havaya silahla ateş edilmesi nedeniyle 1'i kadın 2 kişi öldü, 80’in üzerinde kişi de yaralandı.

Yetkililer, yaralananların büyük çoğunluğuna kurşun isabet ettiğini bildirdi.