Pakistan'da bağımsızlık günü kutlamalarında 2 kişi öldü
Pakistan’da 14 Ağustos 1947’de kazanılan bağımsızlığın 76’ncı yıl dönümü dolayısıyla Karaçi’de yapılan kutlamalarda 2 kişi yaşamını yitirdi, 80’den fazla kişi yaralandı.
15/08/2023
Geo News televizyonundaki habere göre, Karaçi’nin çeşitli bölgelerinde bağımsızlığın 76’ncı yıl dönümü kutlamaları düzenlendi.
Kutlamalar sırasında çok sayıda bölgede havaya silahla ateş edilmesi nedeniyle 1'i kadın 2 kişi öldü, 80’in üzerinde kişi de yaralandı.
Yetkililer, yaralananların büyük çoğunluğuna kurşun isabet ettiğini bildirdi.