Pakistan'da bağımsızlık günü kutlamalarında 2 kişi öldü

Pakistan’da 14 Ağustos 1947’de kazanılan bağımsızlığın 76’ncı yıl dönümü dolayısıyla Karaçi’de yapılan kutlamalarda 2 kişi yaşamını yitirdi, 80’den fazla kişi yaralandı.

ads ads ads ads
15/08/2023

ads
Pakistan'da bağımsızlık günü kutlamalarında 2 kişi öldü

Geo News televizyonundaki habere göre, Karaçi’nin çeşitli bölgelerinde bağımsızlığın 76’ncı yıl dönümü kutlamaları düzenlendi.

Kutlamalar sırasında çok sayıda bölgede havaya silahla ateş edilmesi nedeniyle 1'i kadın 2 kişi öldü, 80’in üzerinde kişi de yaralandı.

Yetkililer, yaralananların büyük çoğunluğuna kurşun isabet ettiğini bildirdi.

15/08/2023 09:12
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: pakistan
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.