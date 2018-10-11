HABER KIBRIS

Pakistan'da Bin 100 Zehirli Yılan Ele Geçirildi

 Pakistan'da bir arabayı durduran polisler satılmak istenen bin 100 zehirli yılan ele geçirdi.

ads
11/10/2018

Pakistan'da Bin 100 Zehirli Yılan Ele Geçirildi

Sindh eyaleti Yaban Hayatı Departmanından yapılan açıklamaya göre, yılanlar Karaçi kentindeki hastanelere satılmak üzereyken ele geçirildi.
Yaban Hayatı Departmanı Müdür Yardımcısı Gulam Server, Badin kentinde bir arabayı durduran polislerin çok sayıda yılan ele geçirdiğini belirterek, "Operasyonda çok zehirli bin 100 yılan ve satmaya götüren iki kişi yakalandı. Yılanların hastanelere satılmak üzere Karaçi'ye götürüldüğü ortaya çıktı." ifadelerini kullandı. 
Yılanları satmaya çalışan iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 
Yılan zehirleri hastanelerde ilaç ya da tedavi maksatlı kullanılabiliyor

ads
Bu habere tepkiniz:
TAGS: Pakistan, yılan, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems