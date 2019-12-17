Pakistan'da idam kararı sonrası ordu harekete geçti

Pakistan Ordusu, eski Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'in idam kararına tepki gösterdi. Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırılmasına ülkenin ordusundan tepki geldi.

Pakistan Ordusu, eski Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'in idam kararına tepki gösterdi. Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırılmasına ülkenin ordusundan tepki geldi.

ANAYASAYA UYMALI

Ordudan yapılan açıklamada, idam kararına büyük üzüntü duyduklarını belirtildi. Açıklamada ayrıca, Müşerref'in 40 yılı aşkın süredir Pakistan için hizmet verdiği ve asla vatan haini olamayacağı vurgulanırken adaletin anayasa ile uyumlu olmasını bekledikleri belirtildi.

17/12/2019 23:06