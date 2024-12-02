Pakistan’da “KKTC standı” kuruldu

KKTC İslamabad Temsilciliği, Pakistan Dışişleri Bakanlığı Kadınlar Derneği'nin düzenlediği “Yıllık Bağış Kermesi”nde “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti" standı kurdu.

Temsilcilikten verilen bilgiye göre, İslamabad'daki Pakistan Dışişleri Bakanlığı bahçesinde düzenlenen kermesin açılışını, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ishaq Dar yaptı.

Kermeste, ülkelerin kültürel şovları sahnelendi ve bayrak korteji gerçekleştirildi. Etkinlikte, KKTC’ye has el işleri sergilendi ve Kıbrıs Türk mutfağına has tatlar konukların beğenisine sunuldu. Dar başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Dr. İrfan Neziroğlu, Azerbaycan Büyükelçisi Khazar Farhadov gibi diğer ülke büyükelçileriyle diplomatları KKTC standını ziyaret etti.

Etkinlikte ayrıca çocuklar bayrak korteji düzenledi.