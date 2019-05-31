HABER KIBRIS

Pakistan'da korkutan HIV artışı

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31/05/2019

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Pakistan'da korkutan HIV artışı

Dünya Sağlık Örgütü, Larkana kentindeki taramada üç günde 15 kişiye AIDS teşhisi konması üzerine harekete geçti. Aynı şırıngayı kullanarak 15 çocuğa HIV bulaşmasına neden olan doktor gözaltında.

Pakistan'ın Larkana kentinde son bir ayda görülen  HIV/AIDS artışı Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) harekete geçirdi.

Ülkenin Sindh eyaletinin Larkana kentinde sayısı 700'ü aşan HIV  vakalarının ardından salı günü kente gelen DSÖ yetkilileri hastane ve kliniklerde  incelemelerde bulundu.

Hastanelerdeki kan tahlillerine de katılan DSÖ Heyeti Başkanı Olive  Morgan, HIV vakalarındaki artışı araştırdıklarını belirterek, hastalara HIV'le  mücadele konusunda bilgi verdiklerini, Sağlık Bakanlığına da HIV ilaçları temin  edileceğini söyledi.

Sindh Eyaleti Sağlık Bakanı Azra Fazal Peçuho yaptığı açıklamasında  eyalet hükümeti ve uluslararası kurumların HIV ile mücadelede birlikte  çalıştığına değinerek bir ay içinde yaklaşık yüzde 75'i çocuk 712 kişide HIV  tespit edildiğini belirtti.

Larkana'da HIV taramasına katılan DSÖ heyeti, 3 günde 15 HIV vakasının  tespitini de yaptı. HIV tespit edilenlerin 11'inin çocuk, 3'ünün kadın olduğu  açıklandı.

Öte yandan kentte kliniklere ve hastanelere yönelik baskınlar da  arttı. Polis tarafından yapılan baskınlarda 189 klinik gerekli hijyen ve sağlık  koşullarını yerine getirmediği için kapatılırken 3 klinik ise eksikleri  tamamlaması konusunda uyarıldı.

Kentte ayrıca 15 çocukta aynı şırıngayı kullanarak HIV bulaştırdığı  iddia edilen bir doktor gözaltına alındı.

Konuyla ilgili çeşitli medya kuruluşlarına açıklamalar yapan uzmanlar,  ebeveynleri HIV taşımayan birçok çocuğun benzer şikayetlerle hastaneye  getirildiğini kaydederek, hastalığın bu kadar yayılma sebebi olarak uzman olmayan  kişilerce yapılan tedavileri gösteriyor.

Özellikle ucuz oldukları için tercih edilen bu kişilerin kullandığı  ekipmanlarla hastalığın bulaşacağını söyleyen uzmanlar, hastalığın virüslü  kişilerde kullanılan ekipmanların temizlenmeden yeniden kullanılmasıyla  yayıldığını ifade etti.

Bunun dışında cinsel yolla, kan yoluyla ya da hastalık taşıyıcı  anne-babadan çocuklara geçmek suretiyle hastalığın yayıldığını anımsatan uzmanlar   geçen aydan bu yana 18 binin üzerinde insanın HIV taramasından geçirildiğini  aktardı.

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TAGS: Pakistan’da korkutan HIV artışı, haber, kıbrıs,
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