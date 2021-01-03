Pakistan'da maden işçilerine saldırı: 11 ölü

Silahlı kişilerin, kaçırılan madencilere dağda ateş açması sonucu 11 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını belirtti

ads
03/01/2021

ads
Pakistan'da maden işçilerine saldırı: 11 ölü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde kömür madeninde çalışan işçileri kaçıran silahlı kişiler, 11 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı.

Eyaletin Machh kasabasında bulunan maden ocağındaki işçiler, yakındaki bir dağa kaçırıldı.

Yetkililer, silahlı kişilerin, kaçırılan madencilere dağda ateş açması sonucu 11 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırının kimler tarafından ve neden yapıldığı bilinmiyor.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

03/01/2021 15:55
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Pakistan, maden işçisi, haberkıbrıs, ölü,
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.