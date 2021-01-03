Pakistan'da maden işçilerine saldırı: 11 ölü
Silahlı kişilerin, kaçırılan madencilere dağda ateş açması sonucu 11 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını belirtti
03/01/2021
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde kömür madeninde çalışan işçileri kaçıran silahlı kişiler, 11 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı.
Eyaletin Machh kasabasında bulunan maden ocağındaki işçiler, yakındaki bir dağa kaçırıldı.
Yetkililer, silahlı kişilerin, kaçırılan madencilere dağda ateş açması sonucu 11 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını belirtti.
Saldırının kimler tarafından ve neden yapıldığı bilinmiyor.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.