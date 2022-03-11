Pakistan'da polis parlamento lojmanlarına operasyon düzenledi

Pakistan'da parlamento lojmanlarına operasyon düzenleyen polis, 2 muhalif milletvekilinin de aralarında bulunduğu 19 kişiyi gözaltına aldı.

Yerel basındaki haberlere göre, İslam Uleması Cemiyeti'nin (JUI-F) üniformalı gönüllü grubu "Ansarul İslam" üyelerinin parlamento lojmanlarına girmesinin ardından polis operasyon düzenledi.

Operasyonda, JUI-F milletvekillerinden Selahaddin Eyyübi ve Mevlâna Celaleddin'in de aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Çaudri Favad Hüseyin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, JUI-F'ye bağlı Ansarul İslam grubunun parlamenterlere baskı yapması sebebiyle lojmanlara girdiğini belirtti.

Hüseyin ayrıca muhalefetin, Başbakan İmran Han'a karşı güvensizlik oylamasında başarısız olacağını kaydetti.

Muhalefet partilerinden oluşan Pakistan Demokratik Hareketi (PDM) ve JUI-F lideri Mevlâna Fazlur Rehman ise partililerine çağrıda bulunarak, ülke genelinde yolların kapatılmasını istedi.

Rehman, hükümetin muhalif milletvekillerini ulusal meclisteki güvensizlik oylaması sebebiyle gözaltına aldığını, bu sayede muhaliflerin sayısını düşürmek istediğini ifade etti.

Öte yandan, Rehman'ın ülke genelinde yolların kapatılması çağrısının ardından başkent İslamabad dahil olmak üzere Karaçi, Lahor, Peşaver ve Multan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda şehirde JUI-F destekçileri yolları kapattı.

İslamabad'da yollara oturan ve koydukları taşlarla araç geçişlerini engellemeye çalışan göstericiler, Başbakan Han'a ait afişleri yırttı ve hükümet karşıtı sloganlar attı.

"GÜVENSİZLİK OYU" ÖNERGESİ

Muhalefet partileri, 8 Mart'ta Başbakan Han'a karşı "güvensizlik oyu" önergesini Ulusal Meclis Başkanı Sekreterliğine sunmuştu.

Muhalefet partilerinin başbakanı görevden alabilmesi için 172 oya ulaşması gerekiyor. Mevcut durumda hükümetin ittifak kurduğu partilerle birlikte oy sayısı 179, muhalefetin oy sayısı da 162 olarak gözüküyor.

Önergenin parlamento sekreterliğine teslim edilmesinin ardından meclis başkanının 3 ila 7 gün içinde oylama oturumunu gerçekleştirmesi gerekiyor.

Başbakan Han, 6 Mart 2021'de yapılan güven oylamasında 178 oy almıştı.

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11/03/2022 11:02