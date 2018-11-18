HABER KIBRIS

Pakistan'da saldırılar: 5 asker öldü

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18/11/2018

Pakistan'da saldırılar: 5 asker öldü

Pakistan'da düzenlenen iki saldırıda 5 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

İstihbarat yetkilileri, Ketta kentinde askeri bir aracın geçişi sırasında yol kenarına döşenen bombanın patlatılması sonucu 3 askerin öldüğünü, 4 askerin yaralandığını duyurdu.

Yetkililer, Kuzey Veziristan'da da roket güdümlü el bombasının askeri araca isabet etmesi sonucu 2 askerin yaşamını yitirdiğini, 2 askerin yaralandığını kaydetti.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

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TAGS: Pakistan, saldırı, haber
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